FC-supporter geeft kaarten weg 'aan mensen die het nodig hebben'

'Ik vind de club gewoon fantastisch en wil mensen ook dat gevoel geven.' Niels Hilboesen stelt kaartjes beschikbaar voor het duel tussen FC Groningen en AZ in de play-offs 'aan mensen die het nodig hebben'.

'Het leek me leuk om iets te doen voor de mensen. En ik kan het missen.'Groningen speelt woensdagavond de eerste van twee wedstrijden tegen AZ. De winnaar van de tweekamp treedt in de finale aan tegen FC Utrecht of SC Heerenveen. Wie de finale wint, krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.Hilboesen is voorzitter van Supporterscollectief FC Groningen, maar geeft de kaartjes weg op persoonlijke titel. De eerste drie kaarten die hij via zijn Twitter beschikbaar stelde, waren al snel weg. In de uitzending van Babette op Noord op Radio Noord maakte hij bekend nog eens zes mensen gelukkig te willen maken.'Voor mensen die graag een keer naar het stadion willen komen. Mensen die het nodig hebben, of gewoon eens een leuk uitje willen. Kom met een leuk verhaal'.Reageren kan via Twitter , of door Hilboesen een mail te sturen.