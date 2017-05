Bromfietsers naar de rijbaan op acht wegen in de provincie

Op acht wegen in onze provincie gaan bromfietsers op de rijbaan rijden in plaats van op het (brom)fietspad. De provincie Groningen doet dit met het oog op de veiligheid.

De nieuwe situatie gaat gelden voor een aantal provinciale wegen met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De nieuwe maatregel gaat in tussen juli en september 2017.In de jaren 90 was een landelijke maatregel ingevoerd waardoor op een aantal plekken bromfietsers op de rijbaan moesten gaan rijden. Volgens de provincie is het aantal ongevallen met bromfietsers sinds die tijd afgenomen en de verkeersveiligheid toegenomen.Op de volgende wegen gaan bromfietsers op de rijbaan rijden:- een deel van de provinciale weg Alteveer - Vlagtwedde - Duitse grens (N365), tussen Alteveer en Onstwedde- een klein gedeelte van de provinciale weg Winschoten - Blijham- Nieuwe Pekela (N367) in Oude Pekela- de provinciale weg Oude Pekela - Winschoten (N972)- de provinciale weg Winschoten - Beerta (N966)- de provinciale weg Oostereinde- Ekamp - Finsterwolde (N967)- een klein gedeelte van de provinciale weg Ten Post - Schildwolde (N865)- de provinciale weg Aduard - Wehe-den Hoorn (N983), tussen Aduard en Oldehove- de provinciale weg Winsum - Onderdendam - Garrelsweer, tussen Winsum en Onderdendam en de rondweg Middelstum (N996).