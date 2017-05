'Groningen staat voor uitdaging om 5.200 banen binnen te halen'

'De herstelwerkzaamheden in het gaswinningsgebied leiden tot 5.200 banen per jaar. De uitdaging is om zoveel mogelijk van deze en andere arbeidsplaatsen in te vullen met mensen uit het eigen gebied.'

Dat zegt Commissaris van de Koning (CdK) René Paas. Woensdagochtend publiceerde hij een uitgebreid opiniestuk op LinkedIn over kansen die er zijn om deze banen binnen te halen, en wat daarvoor nodig is.Paas: 'De werkloosheid in heel Nederland daalt gelukkig al een aantal jaren. Maar Groningen daalt minder hard dan het gemiddelde en was al landelijk topscoorder.''Eind vorig jaar waren er in Zeeland twee werkzoekenden per vacature. In Groningen waren dat er vijf. En het beeld wordt nog extremer als je inzoomt op kwetsbare regio's zoals Oost-Groningen', zegt Paas.Paas: 'Hoge ambtenaren zijn een investeringsplan aan het voorbereiden voor de randstad, ter waarde van 35 miljard euro. Veel daarvan is investeren in bereikbaarheid.' Dat is bijvoorbeeld het openbaar vervoer, het aanleggen van nieuwe wegen of verbreden van wegen die er al liggen.'Wat zou er gebeuren als een volgend kabinet bedrijven zou stimuleren om ook eens buiten de randstad te kijken, door bijvoorbeeld de kosten voor bereikbaarheid door te berekenen? Ik denk dat het een enorme impuls zou zijn voor de arbeidsmarkt hier,' zegt Paas.Paas: 'Verschillende organisaties schatten in dat de herstelwerkzaamheden in het gasgebied leiden tot 5200 extra banen per jaar. Veel gemeenten in het aardbevingsgebied zagen daarin ook een kans. Kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de buurt werk vinden door deze operatie?'Daarbij is er wel een probleem volgens Paas. 'De ervaren timmerlieden, schilders en bouwvakkers in dat gebied zijn samen goed voor nog geen vier procent van het bestand. Dat is veel minder dan wat er nodig is. De rest moet nog worden opgeleid.'De CdK ziet kansen om nieuwe vormen van werkgelegenheid te creëren. 'Bijvoorbeeld vanuit de vraag hoe we van aardgas over gaan schakelen naar duurzame energie. Dit soort zaken leidt tot werkgelegenheid en nieuwe, kleine bedrijfjes,' zegt Paas.Paas: 'Het is zonde als je huizen alleen versterkt. Dit is een nationale kans om de energietransitie op grote schaal vorm te geven. Aardgasloos en levensloopbestendig. Groningen heeft de kennis en de bedrijven in huis om deze slag te maken.''Dit soort bedrijven leiden tot nieuwe bedrijven die uitgroeien tot grotere. Die bedrijfjes leiden tot de vestiging van andere bedrijven, omdat die het idee hebben dat het hier gebeurt. Er is dus hoop!'Het volledige opiniestuk van Paas is hier te lezen.