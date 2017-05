Delfzijlster en Damster zwemclubs gaan op in Azuro

(Foto: Flickr/Heiloo Online (Creative Commons))

Azuro. Dat is de naam van de nieuwe zwemclub in Eemsmond. De zwemvereniging is een fusieclub van het Damster ZPCA en de Eemsrobben in Delfzijl.





Azuro heeft driehonderd leden.



