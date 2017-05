Wagif Faradzjualev uit Eelde mag in Nederland blijven. Dat meldt Ernst Arbouw namens de groep dorpsgenoten die hem bij zijn familie wil houden.

'Klaas Dijkhoff heeft dinsdag besloten dat Wagif niet wordt uitgezet naar Azerbeidjan. Hij blijft in Eelde, waar hij hoort', zegt Arbouw.'Hij was blij, maar vooral opgelucht. Er komt een eind aan een veel te lange periode van onzekerheid. Het hele gezin kan nu een normaal leven leiden.'Wagif woont al vijftien jaar in Nederland. De overheid wilde hem terugsturen naar zijn moederland, omdat Wagif geen verblijfsvergunning heeft. Zijn vrouw Günel en kinderen Farhad (6) en Leyla (5) hebben wél een verblijfsvergunning.Maandenlang voerden dorpsgenoten actie om hem bij zijn gezin te houden. Woensdag kwam het verlossende antwoord: Wagif mag blijven.'We hebben dinsdag even een feestje gevierd. Maar dit gaan we ook groter doen. We hebben ontzettend veel steun gehad: van kleuter tot Nobelprijswinnaar .'