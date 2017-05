Pekela, Knoal en Veendam op bezoek bij provincie: 'Er is niets veranderd'

Pekela, Veendam en Stadskanaal krijgen van de provincie een lijst met 'bovenregionale opgaven'. De provincie wil weten hoe de drie gemeenten daar mee om gaan nu een herindeling van de baan is.

De drie burgemeesters en drie wethouders van de gemeenten zijn woensdagochtend op bezoek geweest bij gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). De reacties zijn eenduidend: 'Er is niets veranderd.''We hebben een kop koffie gedronken, de standpunten van de drie gemeenten zijn helder', zegt wethouder Hennie Hemmes (SP) van Pekela. 'De gemeenteraden van Stadskanaal en Pekela hebben voor de herindeling gestemd, die van Veendam tegen. Dat blijft zo.''Maar wij willen wel weten hoe het nu verder gaat', aldus gedeputeerde Brouns. 'Er zijn een aantal opgaven met een bovenregionaal karakter. We willen weten hoe de gemeenten daar mee omgaan in de toekomst.'Afgesproken is dat de provincie een lijst opstelt met die bovenregionale opgaven. 'En daar zullen wij dan in een brief op reageren', besluit Hemmes.