Dertien meter hoge studentenwoningen van Wim Bulten mogen niet

De Raad van State heeft woensdag een streep gezet door een 'te hoog' bouwplan van vastgoedondernemer Wim Bulten.

Hij wilde een dertien meter hoog pand met studentenwoningen naast de Korenbeurs in de Haddingestraat in de stad bouwen. 'Ze doen maar', is de eerste reactie van Bulten. Hij was woensdagochtend nog niet op de hoogte van de uitspraak.De Raad van State komt tot de conclusie dat het bouwplan in strijd is het met het oude bestemmingsplan voor de binnenstad. Dat plan laat geen nieuwe hoge hoofdgebouwen achter een al bestaand hoofdgebouw toe, aldus het hoogste bestuursrechtscollege.Daarmee is de aanvankelijk aan Bulten verleende bouw(omgevings)vergunning definitief van tafel. Bulten gaf twee maanden geleden aan 'not amused' te zijn over de handelswijze van de gemeente.'Eerst krijgen we een vergunning voor twee studentenpanden van drie bouwlagen hoog en dan draait de gemeente opeens als een blad aan de boom om', zei Bulten.Intussen is er een nieuw bestemmingsplan dat de bouw van twee studententorens van bijna dertien meter hoog sowieso onmogelijk maakt. Als Bulten het bouwplan aanpast: twee in plaats van drie bouwlagen en acht in plaats van dertien meter, past het plan waarschijnlijk wel in het nieuwe Groningse bestemmingsplan.