SodM wil dat NAM zijn Waddenzee-huiswerk overdoet

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat niet akkoord met het onderzoek van de NAM naar de gevolgen van gas- en zoutwinning in de Waddenzee.

Dat schrijft het SodM in een brief aan de NAM. De toezichthouder mist vooral onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling op lange termijn.De NAM krijgt tot 1 november de tijd de SodM alsnog tevreden te stellen. Mocht er geen aangepast rapport liggen, dan volgt een dwangsom van maximaal drie miljoen euro.De Waddenvereniging uitte vorige week al zorgen over de bodemdaling door gas- en zoutwinning in combinatie met zeespiegelstijging. De Wadden zouden volgens de vereniging 'verdrinken'.