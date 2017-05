Gasbaten hollen rap achteruit

De tijd dat de Groningse gasbel goud geld oplevert voor de staat is voorbij. De afgelopen jaren zijn de gasbaten stevig teruggelopen.

Zo was het Groningse gas in 2013 nog goed voor een opbrengst van ruim dertien miljard euro. Vorig jaar was dat nog maar 1,9 miljard euro.Dat blijkt uit het zogenoemde jaarlijks verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer. Daarbij zijn de cijfers van het ministerie van Economische Zaken onder de loep genomen.Het sterk teruglopen van de aardgasbaten komt niet alleen door het steeds verder dichtdraaien van de gaskraan. Ook de lagere gasprijs speelt daarin een rol.Volgens de Rekenkamer hebben de aardgasbaten tussen 1960 en nu de staatskas een slordige driehonderd miljard euro opgeleverd.De Rekenkamer heeft ook gekeken naar de uitgaven voor de vergoeding van schade en de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Daaruit blijkt dat de 1,3 miljard die het Rijk, de NAM en de provincie voor de periode van 2014 tot en met 2018 beschikbaar hebben gesteld bijna op is.De Rekenkamer concludeert dat al 96 procent van dit bedrag is uitgegeven en er dus voor dit en volgend jaar nog weinig over is. Volgens de Rekenkamer komt dat met name doordat de uitgaven voor schade-afhandeling fors hoger zijn uitgevallen dan was begroot.Opvallend daarbij is dat bij het budget van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vorig jaar wel sprake was van onderbesteding. Dat komt met name omdat er al ruim 57 miljoen euro was gereserveerd voor de aangepaste waardevermeerderingsregeling. Dat geld wordt, zoals het nu lijkt, pas dit jaar uitgegeven.De Rekenkamer kondigt aan nauwgezet te blijven onderzoeken wat er met het beschikbare geld voor Groningen gebeurt. 'Wij zullen de ontwikkelingen op dit terrein de komende jaren blijven volgen', kondigt de Algemene Rekenkamer aan.