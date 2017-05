Gemeente: De Molenberg heeft geen achterstallig onderhoud

Het lekkende dak van theater De Molenberg in Delfzijl komt niet door achterstallig onderhoud. Dat schrijft de gemeente Delfzijl in antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-raadslid Janny Volmer.

Eind vorige maand druppelde regenwater op het podium tijdens de voorstelling van cabaretier Guido Weijers. Theaterdirecteur Daniël Wever schaamde zich hiervoor naar eigen zeggen kapot.'We kijken vlak voor elke voorstelling even op Buienradar of het gaat regenen. Daar word je niet gelukkig van', zei Wever de dag na de voorstelling.Volgens de gemeente is de oorzaak van de lekkage inmiddels achterhaald. Een zogenaamde kilgoot is weer gaan lekken. In 2015 was die goot ook al lek. De vraag is of er destijds door de aannemer fouten zijn gemaakt bij de reparatie. Dat gaat de gemeente nu onderzoeken.De Molenberg krijgt een grote opknapbeurt waar drie miljoen euro voor beschikbaar is. Daar worden ook de bibliotheek en cultuurhuis IVAK bij betrokken. Op dit moment wordt nog onderzocht wat de wensen en mogelijkheden zijn.Vanwege de verbouwingsplannen is het onderhoud van het pand 'on hold' gezet. Dit heeft volgens de gemeente nog niet voor achterstallig onderhoud gezorgd.Wanneer de verbouwing van het cultuur- en congrescentrum begint, is nog niet bekend.