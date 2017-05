Slechtvalkjes gewogen en geringd: 'Ze zijn in goede conditie'

Leuk vonden ze het niet, maar de drie jonge slechtvalkjes die boven op het gebouw van de Gasunie in Groningen huizen, zijn woensdagmiddag gewogen en geringd.

Het zijn drie vrouwtjes, zo concludeerde ringer Peter de Boer. Hij ziet dat aan de grootte van de beestjes.Zij hebben een goede conditie. Eén van de valken heeft een gewicht van 740 gram. 'Dat is normaal voor de leeftijd, het vrouwtje is nu precies 21 dagen oud.'Wel hebben de jonkies last van luizen, maar dat is niet levensbedreigend.De slechtvalkjes blijven vermoedelijk nog zo'n twee weken in de nestkast voordat ze uitvliegen.Vader en moeder slechvalk hielden het ringen van hun jongen nauwlettend in de gaten: ze cirkelden voortduren boven het Gasunie-gebouw.