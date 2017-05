Google wil digitale vaardigheden Groningers versterken

Google gaat dit jaar opnieuw workshops geven aan ondernemers en studenten, nadat 1600 mensen zich vorig jaar inschreven voor de workshops van de 'Digitale Werkplaats'.

In de week van 19 tot en met 23 juni houdt Google samen met gemeente Groningen. Daarin vinden verschillende activiteiten plaats 'om de digitale vaardigheden van Groningers te versterken'. Het worden workshops die worden gehouden in de Suikerfabriek.De workshops zijn met name gericht op studenten, maar er zijn ook nieuwe sessies. Die richten zich ook op werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten.Groningen is de eerste stad in Nederland waar Google een week lang workshops en lessen aanbiedt.