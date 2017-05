Gasbedrijven betalen de helft van het gasmonument langs de A7

De gasbedrijven NAM, Gasunie en Gasterra steunen de totstandkoming van het aardbevingsmonument langs de A7, ter hoogte van Slochteren.

Het monument is een initiatief van de Stichting Meent van der Sluis. De drie bedrijven zijn bereid om de helft van de kosten op zich te nemen, meldt de stichting.De bedoeling is dat er een beeld dat een gebarsten baksteen voorstelt komt, gemaakt door Karel Buskes. Het monument symboliseert de keerzijde van de gaswinning in onze provincie. Volgens de Stichting Meent van der Sluis vinden de drie gasbedrijven het 'gerechtvaardigd' dat ook die kant van de gaswinning wordt belicht en dragen ze daarom bij.In totaal moet het beeld zo'n 230.000 euro kosten, waarvan de gasbedrijven dus de helft zullen betalen. Zes van de twaalf gasgemeenten doen ook een bijdrage en uit giften heeft de stichting zelf 20.000 euro binnengehaald.De grond langs de snelweg waar het beeld moet komen, is beschikbaar gesteld door de gemeente Hoogezand-Sappemeer.