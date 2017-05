Juwelen van aardappelen vanuit Uithuizermeeden voor heel Nederland

Hoe vaak zie je ze niet rijden als je in de auto onderweg bent in Nederland? De vrachtwagens van Landjuweel BV uit Uithuizermeeden. Op weg om supermarkten in het hele land te voorzien van voorverpakte aardappelen. Wat bijna honderd jaar geleden begon als een kleine groente en fruithandel, is uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf.

Landjuweel is een belangrijke werkgever in de regio. Ruim zestig medewerkers verdienen hun brood in de aardappels. Wekelijks wordt een miljoen kilo verwerkt. Goed voor een minimale jaaromzet van 25 miljoen euro. Tussen de vijftien en twintig procent van de Nederlandse markt is in handen van Landjuweel. Om dit te bereiken razen dagelijks vele vrachtwagens over de wegen om de bestellingen op tijd in de winkels te krijgen.'Ja is ja en nee is nee.' Doen wat je zegt is een belangrijke overtuiging van directeur Bram Werkman. 'Dat heeft vele klanten in het verleden overtuigd. Dat ze zeiden we kunnen op je aan. Als ergens 's avonds om elf uur een vrachtwagen extra moet zijn, terwijl we er eigenlijk geen tijd voor hebben, dan zorgen we wel dat die vrachtauto op tijd op de plek van bestemming is.'De aardappelen worden grotendeels uit Nederland zelf aangevoerd, maar als de landelijke markt kwalitatief onvoldoende is dan vindt import plaats. Bij de ingang van het bedrijvencomplex tussen Uithuizermeeden en Oosternieland staat op een bord in zes talen dat niet geparkeerd mag worden voor de poort. Ten teken dat regelmatig chauffeurs uit Spaans-, Engels- of Duitstalige landen zich melden in Uithuizermeeden.Zo'n twintig jaar geleden begon Werkman met het wassen van aardappelen. De kenners fronsten aanvankelijk hun wenkbrauwen, maar het was de basis voor de landelijke doorbraak. Voorverpakte gewassen en gesorteerde aardappelen. Mede ook doordat steeds meer individuele supermarkten opgingen in grote ketens.Werkman weet nog hoe dat verliep. 'De opkomst van groter wordende supermarkten daar hebben we toen op ingespeeld. Plus geen nee te koop hebben en we willen een honderd procent goed product leveren. We willen de top zijn.'Werkman had op basis van uitspraken van een Duitse geleerde al voorzien dat een sterke concentratie van supermarkten zou plaatsvinden 'We kwamen in gesprek. Zo ontstonden de centrale leveringen. Wat ik me daarvan nog herinner is dat we begonnen bij de toenmalige Edah-supermarkten. Eerst in Groningen. Dat ging goed en toen kwamen Drenthe en Friesland er snel bij. Zo ging het door. Kwaliteit is daarin altijd leidend geweest. Het gaat niet altijd om de aardappel, maar ook om een goeie bon en factuur. Het hele verhaal eromheen. Die uitdaging blijft er altijd.'Door de concentratie van de supermarkten was het voldoende om distributiecentra te bevoorraden. Hetgeen veel efficiënter was. Daarnaast werden naast het eigen merk Landjuweel andere rassen geïntroduceerd. Dat gaf meer keuze en maakte kiezen voor de aardappel door de consument in de winkel interessanter.Diverse productielijnen staan in de bedrijfsgebouwen opgesteld om aardappelen in diverse soorten en maten geautomatiseerd voor te verpakken. Er komt alleen nog een medewerker aan te pas om de machines in de gaten te houden en de aardappelen in kratten te leggen, waarna de bestelling gereed is voor vervoer. Uitgangspunt is vandaag besteld, morgen geleverd.De directeur werd bijna tussen de aardappelen geboren en groeide er mee op. De lol in het product werd steeds groter. 'Het is sowieso elk jaar weer anders. We hebben te maken met het spel van de natuur. Wanneer kunnen ze gepoot worden? Hoe komen ze in de grond? Hoeveel rooi je uiteindelijk en is dat ook wat je wilt hebben? ' Vele vragen die de ontwikkeling van de aardappel voor Werkman boeiend maakt.Landjuweel bestaat inmiddels al 95 jaar. Opa Wolter begon in 1922 in Oosternieland met een handeltje in groente, fruit en aardappelen. De bijna honderdjarige ervaring voelt commercieel manager Joeri Wulff ook. 'We hebben veel kennis en kunde in huis. De aardappel zit in het bloed van de medewerkers. Dat willen we graag delen met onze klanten. Niet alleen het product leveren, maar ook service geven hoe de aardappel te behandelen.'Landjuweel heeft een uitgebreid machinepark staan, zodat het bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen alles kan leveren hoe de klant het graag wil hebben.Het is de kunst om met name de jonge consument nadrukkelijker voor de aardappel te introduceren weet Werkman. 'In het verleden hadden we vaak meelballen en daar heeft het gros geen belang meer bij. In de loop der jaren zijn diverse nieuwe rassen geïntroduceerd, die succesvol geworden zijn en die de consument graag eet. Die ontwikkeling gaat nog steeds door. Aardappelen die je zo even klaar kunt maken in de oven bijvoorbeeld zie je steeds meer.'Er wordt daarin met de consument meegedacht. Wulff hierover. 'Luxere frietzaken zijn vooral in grote steden in opkomst. Producten die daar verkocht worden willen mensen ook thuis proberen. Daar kunnen we in mee gaan, maar dat moet je wel aanvullen met eenrecept en de juiste verpakkingshoeveelheden, zodat je ze op weg helpt.'Het doel voor Werkman is duidelijk. 'Uiteindelijk moeten onze aardappelen in de winkel terechtkomen. Waar helder is voor de consument welke aardappel is welke kwaliteit het heeft. Het belangrijkste is dat de klant tevreden is en terugkomt. Dat is het doel wat we voor ogen hebben.'