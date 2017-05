'12 miljoen voor vliegveld Eelde is veel te veel'

Bijna alle collegepartijen zeggen 'nee' tegen een investering van 12 miljoen euro in Groningen Airport Eelde. Alleen de VVD wil zich nog niet uitspreken over de geldinjectie.

Dat de stad de komende jaren miljoenen moet investeren in het vliegveld, valt te lezen in vergaderstukken van de provincie Drenthe. In Groningen wordt nog gewerkt aan de stukken waarin wordt gesproken over extra geld voor het vliegveld.De grootste coalitiepartij is D66 en fractievoorzitter Jetze Luhoff is in elk geval duidelijk over het 12 miljoen euro scenario. 'Dat is veel te veel en gaat veel te ver', aldus Luhoff.'We willen best investeren, maar dan wel met de hele regio. We moeten nu concluderen dat dat niet lukt en dat de aandeelhouders 46 miljoen moeten ophoesten. Waarvan wij als Stad 12 miljoen euro.'En dat is dus voor zowel D66 als PvdA en GroenLinks een veel te hoog bedrag. Waarbij wel de kantekening geplaatst moet worden dat GroenLinks sowieso tegen een investering in het vliegveld is.Wethouder Joost van Keulen werkt op dit moment aan een raadsvoorstel over het vliegveld. Hij kan dus ook nog niks zeggen over het bedrag van 12 miljoen wat aan de stad wordt gelinkt.Toch komt dat getal voor hem niet als een verrassing. 'In december is al gezegd dat de aandeelhouders 46 miljoen moeten bijdragen. Wij zijn voor 26% aandeelhouder, wat neerkomt op ongeveer 12 miljoen.'Wel zegt Van Keulen dat hij het verzoek van Drenthe gaat toetsen aan de voorwaarden die de Groninger gemeenteraad in december heeft gesteld aan investeringen in Groningen Airport Eelde.