Groningen trekt tientallen 'oude' bouwvergunningen in

De gemeente Groningen heeft tientallen bouwvergunningen die vóór 2015 zijn toegezegd weer ingetrokken. De bouwplannen passen niet meer in het huidige beleid.

Bij de 'oude' bouwvergunningen die nu zijn ingetrokken, gaat het volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) om projecten met 'optoppingen en uitbouwingen door pandjesbazen, op een manier die echt ongewenst is.''Natuurlijk mag je bouwen in de stad, maar doe dat wel op een goede manier', zegt hij over het besluit.'We hebben nu echt niet alle oude bouwvergunningen ingetrokken, maar wel die in strijd zijn met het huidige beleid. Zodat iedereen in de stad heel blij is met deze ontwikkeling. Met uitzondering waarschijnlijk van diegene die wil bouwen.'De gemeente Groningen hanteert intussen een strenger beleid voor nieuwe bouwprojecten, dan enkele jaren geleden.'Er zal ongetwijfeld nog wel eens een bouwproject komen waarvan we zeggen:', zegt Van der Schaaf. 'Maar we hebben echt een koerswijziging gedaan in de binnenstad en de oude wijken.'