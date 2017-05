Stad geeft laatste waarschuwing aan hardrijdende taxichauffeurs

Als de taxichauffeurs hard blijven rijden over de busbaan tussen Hoogkerk en het Hoofdstation is het over en uit voor de taxi's. Wethouder Paul de Rook (D66) heeft een laatste waarschuwing gegeven aan zo'n 50 taxibedrijven.

Als de taxi's hard blijven rijden zal de weg worden afgesloten voor taxiverkeer.Omwonenden hebben veel last van te hard rijdende taxi's. De klachten zijn niet nieuw en zijn al langer van toepassing. De gemeente Groningen heeft taxibedrijven al eerder een waarschuwingsbrief gestuurd met de oproep om de snelheid te minderen.Die waarschuwing heeft dus niet geholpen. 'Vorige week hebben we de laatste waarschuwingsbrief verstuurd. Dit is de laatste waarschuwing anders weten ze wat de consequenties zullen zijn. Dan wordt de weg dus afgesloten voor taxiverkeer,' zegt wethouder De Rook.Omwonenden hebben overigens niet alleen last van de snelheidsuivels, maar ook van de tijdelijke busbrug over de Paterswoldseweg. Ondanks eerdere aanpassingen is de overlast nog niet over volgens SP-raadslid Wim Koks.'Bewoners hebben last een een boink-boink. Die boink wordt veroorzaakt door de scheiding tussen de brug en weg.' Maar volgens de wethouder zal de boink snel tot het verleden behoren. 'Morgen zal de boink-boink verwijderd worden.'