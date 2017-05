Nijland: 'Voor wie voetballen we? Klip en klaar dat we tegen zijn'

Er komt geen kleinere Eredivisie met play-offs om het kampioenschap. Woensdag hakten de clubs daarover een knoop door. Slechts acht clubs zagen heil in het plan, maar onder andere FC Groningen stemde tegen.

De Eredivisie zou worden teruggebracht van 18 naar 16 clubs. Na het reguliere seizoen zouden de zes beste clubs in play-offs strijden om het kampioenschap. De overige tien clubs zouden in een andere poule voetballen om Europa League-tickets en om degradatie.Maar algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen vindt dat geen goed idee: 'Het is goed dat naar vernieuwing wordt gekeken, maar uit onderzoek bij de Nederlandse supporters, ook die van ons, blijkt dat ze er tegen zijn. En voor wie voetballen we? Juist. Daarom zijn wij ook tegen. Dat is klip en klaar.''We hadden met het nieuwe plan ongeveer vijf ton extra tv-geld kunnen vangen. Maar gemiddeld gezien zullen we vaker bij de laatste tien dan bij de eerste zes terechtkomen. Op dat soort wedstrijden zit het publiek niet te wachten. En als het publiek thuisblijft, kost het ons ook geld.'Het doel van de KNVB met de nieuwe competitievorm is het creëren van meer spanning en weerstand. Maar Nijland vindt dat niet nodig: 'Kijk naar Excelsior-Feyenoord dit jaar, of De Graafschap-Ajax vorig jaar. Hoezo geen weerstand? En bekijk de ontknopingen in de competitie van de laatste jaren eens. Spannender kan niet.''Het is natuurlijk gebasseerd op het model in België, maar ook daar is veel weerstand', weet de directeur. 'Dus voorlopig blijft gelukkig alles zoals het is. In de komende jaren gaat er niks aan veranderen.'Wel pleit Nijland voor andere veranderingen: 'Zoals het kunstgras. Dat was onder andere voor Feyenoord en voor ons een groot item. Wij vinden het helemaal waardeloos en zijn dan ook fel tegenstander.''Eigenlijk zou elke club die naar de Eredivisie promoveert, of er al in speelt, verplicht gewoon gras moeten hebben. Dit krijgt wel een vervolg en hier zal volgend seizoen ook wel over verder gepraat worden.'