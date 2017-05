Noord Vandaag: Waarom is Donar zoveel beter dan de rest?

Een record voor Donar: met 45 punten verschil wonnen de Groninger basketballers dinsdag van Zwolle. Een record voor de finaleronde van de competitie.

Maar hoe kan het? 'Wij zijn zo goed, de rest is niet echt heel slecht hoor', concludeert coach Anjo Mekel in Noord Vandaag. 'Gisteren was wel wat onthutsend. Ik had een beetje medelijden met Zwolle.'Maar ontgroeit Donar de Nederlandse competitie dan niet? 'Dat zou je op de langere termijn moeten bekijken. Maar de rest moet wel echt sterker worden', vindt Mekel.Ook in Noord Vandaag: Tygo de Bruin, geboren als Inge. Hij is blij dat het UMCG meer capaciteit krijgt op de genderpoli . Tygo is geboren en opgegroeid in Zevenhuizen. 'Daar werd er niet over transgenders gesproken. Ik schaamde me ook wel.'Tygo heeft alle operaties die hij wilde gehad. 'Ik ben ook heel blij dat ik geen hoge piepstem meer heb. Nu hoef ik niet meer aan de telefoon uit te leggen dat ik toch echt een man ben, maar nog in de overgangsfase zit.'- Rob Mulder beleefde een zomers dagje in de provincie- De drie slechtvalkjes worden geringd- Celstraffen voor RUG-fraudeBekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist