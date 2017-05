File door hoogwerker in middenberm

(Foto: Dennis Venema Fotografie)

Op de A7 tussen Groningen en Hoogezand staat woensdagmiddag een file van twee á drie kilometer. Dat meldt de Verkeers Informatie Dienst (VID).

Dit komt door een hoogwerker die in de middenberm terecht is gekomen. De linkerrijstrook is afgezet door de politie.



Hoe lang de vertraging nog zal duren, is niet bekend.

