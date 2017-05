Zwembad Electra bestaat halve eeuw: 'De vrijwilligers houden het draaiende'

Openluchtzwembad Electra tussen Oldehove en Houwerzijl viert zaterdag het vijftigjarig bestaan. Het jubileum wordt gevierd met allerlei activiteiten.

Zwembad Electra ontstond eigenlijk al eerder, namelijk in 1946. Het was een natuurbad en er werd gezwommen in het Reitdiep. Oud-voorzitter Piet Kremer kan zich dat nog goed herinneren: 'Als het een week mooi weer was dan was het water twintig graden, maar ik heb hier ook wel in water van veertien graden gelegen. Het was donker water en soms zwom je tussen de dode vissen.'Toen de waterkwaliteit te slecht werd, ontstond in de jaren vijftig het plan om een modern zwembad met bassins te bouwen. Het duurde tot 1967 voordat het huidige zwembad op vrijwel dezelfde plek werd geopend.Het zwembad ligt op de plek waar het Reitdiep en de Lauwers elkaar raken en het gemaal De Waterwolf staat. Het bad dankt zijn naam aan het vroegere waterschap Electra, of beter nog aan het gemaal dat als eerste op elektriciteit ging draaien. In de volksmond werd dat Electra.Eigenlijk ligt het zwembad in de 'middle of nowhere' tussen Oldehove en Houwerzijl. Kremer: 'De dorpen waar onze zwemmers vandaan komen, liggen allemaal op minimaal drie kilometer van het bad. Maar dat houdt mensen niet tegen om hier naartoe te komen. Vooral op mooie zomerse dagen is het hier druk.'Tegenwoordig draait het zwembad vooral op vrijwilligers. Zestig zijn het er. Kremer: 'We krijgen een subsidie van de gemeente Zuidhorn. De gemeente draagt ons een warm hart toe. Daar zijn we er blij mee, maar de vrijwilligers houden het bad draaiende. Zonder hen kan Electra niet bestaan. Ze draaien kassadiensten, maken schoon en doen allerlei onderhoudsklussen.'Electra gaat met zijn tijd mee. Kremer: 'We hebben zonnepanelen en we hebben zonnecollectoren om het water te verwarmen. Dat scheelt enorm in de energiekosten en dat helpt weer mee om het bad draaiende te houden.'