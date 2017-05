Dagelijks leven Oosternieland te zien op fotofestival

(Foto: Erik Visser)

Een fotoboek van het dorp Oosternieland heeft een prominente plek gekregen op het bekende fotofestival in Naarden.

In het boek staan foto's van het dagelijks leven van dorpsgenoten van fotograaf Erik Visser. Hij heeft ze voor hun huis geportreteerd.



Erik Visser is blij dat zijn boek een plekje krijgt op het nationaal bekende fotofestival in het Gooise vestingsstadje. 'Heel mooi dat mijn foto's daar te zien zijn. Ook voor Oosternieland en de gemeente Eemsmond, die op een positieve manier landelijk op de kaart worden gezet,' reageert Erik.



De tentoonstelling in Naarden start zaterdag en duurt nog tot 18 juni. Visser werkt inmiddels ook aan fotoboeken over Rottum en Oldenzijl.

Door: RTV Noord Correctie melden