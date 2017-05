Rob Mulder lummelt op eerste zomerse dag

(Foto: RTV Noord)

Het is een prachtige dag met zomerse temperaturen. Wat kun je dan beter doen lekker fietsen, een ijsje eten, duik nemen in het zwembad. Of gewoon lekker 'lummelen'.

Rob Mulder weet wel hoe hij zo'n dag doorkomt. Hij pakte alles mee.

