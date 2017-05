Mollema blijft op podiumplaats Giro staan

Bauke Mollema staat na de elfde etappe van de Giro d'Italia nog steeds op plek drie van het algemeen klassement. Hij kwam in dezelfde groep binnen als roze truidrager Tom Dumoulin en nummer twee Nairo Quintana, dus de tijdsverschillen blijven hetzelfde.

Spanjaard Omar Fraile won de bergetappe. Hij won de sprint van de kopgroep, die al vroeg in de etappe ontstond.Donderdag en vrijdag is het in de twaalfde en dertiende etappe vermoedelijk weer de beurt aan de sprinters, die dan hun laatste kansen krijgen. De laatste week van de Ronde van Italië kent veel zware etappes.