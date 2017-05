Damster Tafeltennisclub is bezorgd over zijn nieuwe plek

De Damster Tafeltennisclub maakt zich zorgen over zijn toekomstige sportlocatie.

Wekelijks slaan de leden een balletje in het gymlokaal van basisschool Sbo de Delta. Maar de sportzaal verdwijnt in 2019 en maakt plaats voor de schoolcampus die aan de Pastorielaan in Appingedam wordt gebouwd. En dat is zorgelijk voor de club.'Naast de gymzaal hebben we onze eigen bergingsruimte en een kantine', zegt Andries Nijboer, voorzitter van DTTC'78. Dat ze moeten verhuizen is volgens Nijboer niet het grootste probleem. Het belangrijkste is dat ze weer een eigen ruimte krijgen. 'Zonder kantine-inkomsten is het voor ons lastig onze broek op te houden.'De tafeltennisclub verhuisde in 2002 naar de huidige locatie. Onder de voorwaarde dat de vereniging daar een eigen ruimte zouden krijgen. Diezelfde afspraak wil Nijboer weer maken met de gemeente. Maar de gesprekken komen maar moeizaam op gang.'Ik probeer al een jaar lang met de wethouder in gesprek te komen, maar elke keer verwijst hij mij door naar een ambtenaar die het scholenproject leidt', zegt de voorzitter van DTTC'78. 'Dat vind ik vreemd voor iemand die staat voor de sport in de gemeente Appingedam.'Sportwethouder Martien van Bostelen zegt dat dit de normale werkwijze is van de gemeente en dat hij de gesprekken niet bewust uit de weg gaat. Bovendien is Appingedam met het scholenproject afhankelijk van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen. 'Wij weten nog niet hoe dat precies gaat lopen en daarom kost het zoveel tijd', zegt Van Bostelen.Het geduld van Nijboer is op. Hij heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd. 'We praten over 2019. Dat lijkt ver weg, maar voor je het weet is het zover', zegt Nijboer.In maart 2018 zijn er ook nog gemeenteraadsverkiezingen. Nijboer: 'Daarna heb je misschien met hele andere mensen te maken. We willen daarom zo snel mogelijk duidelijkheid over onze toekomst.'Wethouder Van Bostelen zegt dat hij binnenkort met de Damster Tafeltennisclub om tafel gaat. 'Ik deel hun zorgen en zal zo snel mogelijk contact met ze zoeken. En dan heb ik het niet over maanden, maar over weken.'