Raad positief over afspraken evenementen op Suikerfabriekterrein

De Groninger gemeenteraad staat positief tegenover de afspraken die de gemeente wil vastleggen als het gaat om evenementen die plaatsvinden op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. De afspraken worden vastgelegd in een locatieprofiel.

'Met dit profiel willen we enkele duidelijke grenzen stellen. Het geeft ook de grenzen van dit terrein aan. We kunnen hiermee laten zien wat er mogelijk is', zegt wethouder Joost van Keulen (VVD).Een herhaling van het Paradigm Festival van vorig jaar wil het gemeentebestuur voorkomen. Toen was er namelijk veel geluidsoverlast. Dat festival was op het terrein van de Suikerfabriek. De afspraken die worden vastgelegd hebben onder meer te maken met het aantal decibel wat geproduceerd mag worden, maar ook met aanvangsttijden.'Een locatieprofiel is hard nodig. Paradigm heeft de stad namelijk wakker geschud. Er werden mensen wakker die vier kilometer verderop woonden,' aldus Inge Jongman van de ChristenUnie.Als de plannen doorgaan zoals ze nu staan beschreven, zouden er twaalf dagen per jaar muziekevenementen kunnen plaatsvinden. Zes daarvan kunnen dance-evenementen zijn. Maar juist dat quotum op dancefeesten op het terrein van de Suikerfabriek is een gevoelig punt voor de partij Student en Stad.'Helaas heeft dit profiel ook een limiet op het aantal dance-evenementen. We zijn niet voor het beperken van dancefeesten. Het gaat er bij ons om dat het niet op muziekgenre gelimiteerd wordt', zegt raadslid Robbert Lammers. 'Helaas is dancemuziek dus minder gewenst in de stad dan andere muziek.'Alhoewel de raadsleden dus overwegend positief zijn over het opgestelde document moet de wethouder nog wel aan aantal dingen toevoegen aan het plan. Zo willen meerdere fracties dat de bereikbaarheid van het terrein verbeterd moet worden.Wethouder van Keulen heeft toegezegd dat punt op te nemen in het locatieprofiel, maar ziet daarin ook een rol weggelegd voor de organisator van een evenement. 'Die kennen de klanten en zouden beter kunnen aangeven hoe het terrein te bereiken is.'