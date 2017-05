'Gedeputeerde, kom met rapport over snel internet'

De hele oppositie in Provinciale Staten wil van gedeputeerde Patrick Brouns weten of de doelstelling van snel internet in de hele provincie op papier kan worden bevestigd.

Aanleiding voor de wens is de berichtgeving van RTV Noord, waarin internetondernemer Hugo van Vliet stelt dat snel internet voor de hele provincie onmogelijk is. Van Vliet is betrokken bij het initiatief Den Horn online, waarbij het dorp Den Horn voorzien is van snel internet.Van Vliet herhaalt die boodschap voor de Statenfracties. Statenlid Laura Dijkstra (VVD) stelt dat er sprake is van een verontrustend beeld. 'Het doel dat we nastreven blijkt in de praktijk een complex en weerbarstig onderwerp te zijn. De vraag is: waar staan we nu?'Die noodkreet wordt ondersteund door de voltallige oppositie. Ze willen in eerste instantie een tussenrapport van gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'Er zijn nu nog drie partijen in de race voor de uitvoering van dit plan', zegt hij. 'Deze drie partijen zeggen dat ze de aanleg van snel internet in het hele gebied kunnen realiseren. Nog voor de zomer maken we een keuze, dan kom ik ook met een rapport waarin de keuzes worden belicht, als u dat goed vindt.'De partijen gaan hiermee akkoord. Brouns zal na het traject, wanneer duidelijk wordt welke partij de aanbesteding mag uitvoeren, met een definitief rapport komen over de totstandkoming van het traject.