Definitief: provincie ziet miljoenenlening Aldel niet meer terug

De lening die de provincie Groningen aan het ter ziele gegane Aldel verstrekte, ziet de provincie definitief niet terug. De curator die het faillissement van Aldel afwikkelt, heeft dat afgelopen week per brief duidelijk gemaakt.

'Dit lag in de lijn der verwachting', zegt gedeputeerde Patrick Brouns. 'Toch is het sneu geld.'De provincie Groningen verstrekte in 2013 een lening aan het chemieconcern Aldel, omdat het bedrijf in de problemen kwam. De provincie gaf die lening, aangezien Aldel in de regio Eemsdelta een belangrijke rol vervulde op het gebied van werkgelegenheid.Met een kapitaalinjectie van 7 miljoen euro hoopte het toenmalige provinciebestuur haar steentje bij te dragen om Aldel in de benen te houden. Die opzet mislukte: Aldel ging alsnog failliet en maakte dankzij de investeerder Gary Klesch een doorstart.Toch is niet het hele bedrag van 7 miljoen euro voor de provincie Groningen verdwenen. 'Er is toen met het Rijk de afspraak gemaakt dat zij 50 procent aan de lening zouden bijdragen', legt Brouns uit. 'Het Rijk heeft in 2014 een bedrag van 3,5 miljoen euro naar ons overgemaakt.'Het resterende bedrag van 3,5 miljoen euro ziet de provincie niet terug. 'Maar daar hielden we rekening mee. Er is destijds een voorziening getroffen, dus we hoeven het niet in de begroting voor dit jaar op te nemen. Het is een formele afboeking. We realiseerden ons dat bij een faillissement de kans heel klein was dat we iets van dit geld zouden terugzien. Dat blijkt nu het geval te zijn.'