Politie zet straat af vanwege 'kalasjnikov'

(Foto: Politie)

De Metaallaan in Groningen was woensdagmiddag tijdelijk afgezet vanwege de vondst van een 'kalasjnikov'.

In de bus die door de wijk reed, zaten drie jongens die een voorwerp bij zich hadden dat sterk op een kalasjnikov leek. Uiteindelijk heeft de politie de bus uitgekamd en het 'wapen' in beslag genomen. Het bleek een waterpijp te zijn.



De pijp is in beslag genomen. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het 'geweer'.

Door: RTV Noord Correctie melden