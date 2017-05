FC Groningen krijgt ongenadig pak slaag van AZ

Bacuna treurt na de nederlaag (Foto: JK Beeld)

FC Groningen is de play-offs om Europees voetbal tegen AZ begonnen met een forse nederlaag. Op eigen veld ging de ploeg van coach Ernest Faber met 4-1 onderuit. De return is aanstaande zaterdag 20 mei in Alkmaar.

Loodzwaar karwei

Er staat FC Groningen een schier onmogelijk karwei te wachten in het AFAS-stadion in Alkmaar om alsnog door te gaan naar de volgende ronde van de play-offs. AZ was woensdag veruit de betere ploeg en wist vier keer te scoren.



Tegengoal

Na een gelijkopgaande eerste helft kwam AZ vlak voor rust op voorsprong. Na slordig uitverdedigen kwam de bal terecht bij Svensson. De Zweed legde goed terug op Jahanbakhsh die de bal knap langs Padt in het doel schoot: 0-1.



Mokerslag

Deze mokerslag kwam FC Groningen niet meer te boven. AZ was vanaf de start van de tweede helft de betere ploeg en verdubbelde in de 66e minuut de score. Weghorst schoot de bal overtuigend in het doel na een voorzet van Svensson.



Goal Drost

Groningen deed twee minuten later nog wel meteen iets terug. Na slordig verdedigen van Svensson viel de bal voor de voeten van Drost die meteen uithaalde en scoorde: 1-2. Verder kwam FC Groningen niet en in de slotfase werd het nog een stuk erger voor de FC.



Verzet gebroken

Een kwartier voor tijd maakte invaller Stengs, na een combinatie met Van Overeem, de derde Alkmaarse treffer. Het verzet bij FC Groningen was hiermee definitief gebroken. In de blessuretijd strooide Weghorst met zijn tweede treffer van de avond nog meer zout in de Groningse wonden.

