Brouns over Stad en Eelde: 'Ik las het wel met verbazing'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Gedeputeerde Patrick Brouns is enigszins verbaasd over het feit dat bijna alle collegepartijen in de Stad tegen een investering van bijna 12 miljoen in Groningen Airport Eelde zijn.





Verantwoordelijkheid genomen

Brouns wacht de discussie in de stad dan ook af. 'Als aandeelhouders hebben we gezamenlijk gekozen voor investeren. Dat is nog steeds het uitgangspunt. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en een aantal andere aandeelhouders ook.



De gedeputeerde is benieuwd welk besluit de Stad uiteindelijk zal nemen.



Door: RTV Noord Correctie melden