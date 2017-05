Gräper wil nog voor zomer duidelijkheid over Friesenbrücke

Gedeputeerde Fleur Gräper hoopt nog voor de zomer duidelijk te hebben welke oplossing er komt voor de kapotgevaren Friesenbrücke.

Er liggen twee mogelijke oplossingen: herstel van de kapotte brug of nieuwbouw. Ingewikkeld is het proces wel, zegt ze, want de verschillende Duitse overheden hebben allemaal verschillende wensen.Zo wil de Duitse landelijke overheid en spoorwegbeheerder Deutsche Bahn dat de Friesenbrücke wordt hersteld. Die wens heeft de provincie Groningen ook.Maar aan de andere kant wil deelstaat Niedersachsen dat er een nieuwe brug over de Eems komt te liggen. Zij wordt daarbij gesteund door de Mayer Werf in Papenburg, die enkele miljoenen op tafel wil leggen om bij te dragen aan die nieuwe brug.'En dit maakt het niet eenvoudig', geeft Gräper aan. 'Herstel van de brug duurt al vrij lang, dat zou in 2021 klaar zijn. Maar nieuwbouw duurt nog langer, en is ook duurder. Bovendien zorgt nieuwbouw ervoor dat er niet twee keer per uur een trein over de brug kan rijden. En dat is wel onze wil, gezien de wens die we hebben om een Wunderline richting Bremen te realiseren.'Dat vergt veel overleg tussen de verschillende partijen. 'Maar nog voor de zomer hoop ik op duidelijkheid welk plan het wordt.'