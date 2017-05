Den Oudsten gaat discriminatie van homo's bespreken met horeca

Burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen gaat in gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland om de discriminatie tegen homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LBHTI) tegen te gaan.

De overige partijen steunden de oproep van de VVD. Die partij wil graag weten wat de opstelling is van de horeca in Groningen ten opzichte van de LBHTI-gemeenschap.'Helemaal als je hoort dat ze soms de deur worden gewezen. Het lijkt me goed dat de horeca wordt benaderd over de aanpak van discriminatie', aldus fractievoorzitter Sabine Koebrugge.Woensdagavond is tijdens een commissievergadering de uitkomst van een onderzoek naar het gevoel van (on)veiligheid binnen de LHTBI-gemeenschap besproken. Naar aanleiding van dat rapport wordt vervolgens weer bekeken hoe de aangifte- en meldingsbereidheid van de gemeenschap omhoog kan worden gebracht bij discriminatie.Het onderzoek is ingesteld nadat een lesbisch stel is mishandeld in het centrum van Groningen in 2016.Uit het onderzoek bleek dat niemand aangifte heeft gedaan bij de politie nadat ze bijvoorbeeld zijn uitgescholden of bedreigd. Er wordt geen aangifte gedaan omdat de LHBTI's niet te lang bij de ernst van het incident willen stilstaan.Burgemeester Den Oudsten benadrukte dat het doen van aangifte juist van belang is om discriminatie tegen te gaan en te bestrijden. 'Melden vind ik heel erg belangrijk, het hoeft niet eens een aangifte te zijn. Ook al word je uitgescholden, meld het. Na een melding kunnen we kijken of er iets moet gebeuren.'Alle raadsleden waren van mening dat geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap moet worden aangepakt. 'Bizar dat zoveel mensen worden uitgescholden. Eén op de vijf wordt weleens geduwd of aangeraakt wegens geaardheid. Ik schrok moet rot toen ik dat las. Het is goed om daar stevig op te gaan handhaven', zegt Sabine Koebrugge.Naast de oproep van de burgemeester om aangifte te doen bij een incident deden het CDA en de ChristenUnie dat ook. 'Er valt pas iets te doen als er aangifte wordt gedaan', aldus Edward Koopmans van de ChristenUnie. Minister wil LHBT's aansporen sneller aangifte te doen (2016)