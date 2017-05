Bestuur Landgoed Mensinge krijgt laatste kans

Landgoed Mensinge in Roden wordt voorlopig nog niet opgesplitst. Dat besloot een meerderheid van de raad van de gemeente Noordenveld woensdagavond.

De wethouder Alex Wekema gaat in gesprek met het bestuur van het landgoed om de organisatie weer gezond te maken op zowel financieel als personeel vlak, meldt RTV Drenthe . Uiterlijk 1 oktober moet het bestuur van het landgoed een plan hebben gemaakt en moet alles duidelijk zijn voor het landgoed.Dit betekent dat er nog steeds geen directe duidelijkheid is voor het landgoed en het personeel, maar het huidige bestuur kan in ieder geval wel verder.Ook is duidelijk dat het landgoed niet wordt overgedragen aan natuur- en erfgoedorganisatie Het Drentse Landschap. Dat stelde het bestuur van Landgoed Mensinge eerder voor. 'Daar zie ik de meerwaarde niet van in', zegt de wethouder. Volgens hem ligt het probleem niet in het vastgoed, maar bij de exploitatie.Ook zei een meerderheid van de raad dat er meer nadruk moet gaan liggen op het museum. Zo benoemen meerdere partijen dat de havezate een officieel museum moet worden, inclusief een museumjaarkaart.Voor vrijwilligers en personeel van Landgoed Mensinge was het vooral belangrijk dat er duidelijkheid gegeven zou worden. Voor hun gevoel worden ze al anderhalf jaar aan het lijntje gehouden, met veel onzekerheid tot gevolg. Zo is er al een tijd onrust onder vrijwilligers en wordt nu gewacht met het verdere opstarten van de tentoonstelling 'Geloof in Mensinge'.De stichting kreeg de afgelopen jaren minder geld van de gemeente door bezuinigingen, maar moest wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren. Het landgoed raakte daardoor in financiële nood, de schuld bedroeg vorig jaar zo'n 15.000 euro.