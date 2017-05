College Stad kent geen enkele twijfel over nieuwe ICT-aanpak

Het kost 66 miljoen euro, kost 65 banen, maar moet een besparing van 4,5 miljoen euro opleveren. Het gaat om het privatiseren van een aantal ICT-taken bij de gemeente Groningen. Het stadsbestuur is ervan overtuigd, politiek Groningen denkt er het zijne van.

Het gemeentebestuur wil van een aantal ICT-zaken af. Het gaat dan om de zogenoemde 'generieke ICT'. Denk aan printers, beeldschermen en serverbeheer. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure gestart om een geschikte partij te vinden die dat voor zijn rekening wil nemen. Het gaat om een duur van 6 jaar en mag 66 miljoen euro kosten. Het bedrijf kan vanaf april 2018 aan de slag.Coalitiepartijen VVD, PvdA en D66 zien de plannen helemaal zitten, coalitiepartner GroenLinks twijfelt nog. De overige partijen in de raad zijn zeer kritisch ten opzichte van de nieuwe plannen. Ze vrezen voor de privacy van de inwoners.'De risico's zijn groot iedereen kent de verhalen van geflopte ICT-projecten bij de overheid', zegt René Bolle (CDA). De vraag is dan: Waarom zou het in Groningen wel goed gaan?'Wethouders Ton Schroor (D66) en Joost van Keulen (VVD) tonen geen enkele twijfel over het slagen van dit project.'Dit gaat nooit zonder risico's', zegt Schroor. 'Daarom hebben we veel aandacht besteed aan de risico's. Vreemde ogen kijken mee en we zijn blijvend aan het nadenken of we de juiste zaken doen.'Als de plannen doorgaan dan verliezen dus, in eerste aanleg, 65 medewerkers hun baan. Maar, zo verzekerde van Keulen, voor die medewerkers ligt er een goed plan klaar. 'Wij gaan met opgeheven hoofd naar onze medewerkers want er ligt gewoon een goed plan.'Alhoewel het gemeentebestuur een bezuiniging verwacht is de kostenbesparing niet de belangrijkste reden om het uit te voeren. 'Kwaliteit en innovatie zijn minsten zo belangrijk, misschien wel belangrijker. We verwachten dat buitenshuis te halen door het aan te besteden', aldus Schroor.De Ondernemingsraad van de gemeente heeft de plannen niet goedgekeurd. Maar dat leidt er niet toe dat het college de plannen moet intrekken. Wie de plannen ook niet ziet zitten zijn de huidige ICT-medewerkers.Volgens hen gaan ze met deze stap naar een uurtje-factuurtje-tijdperk. 'Veel extra dienstverlening die nu vanzelfsprekend is, zal straks niet meer zo vanzelfsprekend zijn of extra geld gaan kosten', schrijven de medewerkers in een brief aan de raadsleden.De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het afstoten van enkele ICT-taken.