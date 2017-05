Het is weer even gebeurd met de zwoele temperaturen

(Foto: Jannes Wiersema)

De zwembroek kan voorlopig weer in de kast. Donderdag wordt het overwegend bewolkt en gaat het regenen, voorspelt weervrouw Harma Boer.

Woensdag werd de warmste 17 mei sinds het begin van de metingen. Een dag later wordt het bewolkt met vanuit het westen regen en buien. Het wordt 18 of 19 graden.



Opklaring

De wind draait donderdag naar het noordwesten. Daarom wordt de warmte verdreven en komt de maximumtemperatuur zo'n 10 graden lager uit dan gisteren.



Vanavond en vannacht trekken de buien weg en soms klaart het even op met een temperatuursdaling tot tussen 9 en 11 graden.



Krachtige wind

Vrijdag lijkt de zon weer een poging te ondernemen. Overdag wordt het 19 of 20 graden met een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. 's Nachts 9 graden en droog met opklaringen.



Stijging

Na het weekeinde stijgt de temperatuur weer enigszins. Maandag draait de wind naar het zuidoosten en kan het kwik oplopen tot tussen 22 graden langs de kust en 24 graden verder de provincie in.

Door: RTV Noord