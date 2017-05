Studenten RUG en Hanzehogeschool tevreden over onderwijs (update)

Iets meer dan 10.000 RUG-studenten hebben 'm ingevuld: de Nationale Studenten Enquête. Zij beoordelen hun studie gemiddeld met een 4.07 op een schaal van 1 tot 5. Ook de studenten van de Hanzehogeschool zijn dit jaar tevreden over hun studies.

De studenten hebben een oordeel gegeven over 17 onderdelen van studeren. Op studieomgeving, faciliteiten, studielast en roostering scoort de universiteit bovengemiddeld goed ten opzichte van het landelijke resultaat.De gemiddelde beoordelingen van Masterstudenten zijn op enkele punten hoger dan in 2016. Carrièrevoorbereiding is bijvoorbeeld vooruit gegaan ten opzichte van vorig jaar.Internationale studenten aan de RUG zijn dit jaar meer tevreden over onder andere docenten, informatievoorziening, wetenschappelijke vaardigheden, stagemogelijkheden en carrièrevoorbereiding.Studenten van de Hanzehogeschool Groningen geven hun school een 7.5. Daarmee is de studenttevredenheid toegenomen ten opzichte van vorig jaar (7.4). Bij 22 van de 101 opleidingen van de Hanzehogeschool is de tevredenheid hoger dan het landelijke gemiddelde.De studenten van de Hanzehogeschool zijn het meest tevreden over het samenwerken met anderen, wat zij tijdens hun stage hebben geleerd en de communicatieve vaardigheden die ze hebben opgedaan. Qua deeltijdonderwijs staat de Hanze op de eerste plek van de grotere hogescholen.Alle resultaten van de Nationale Studenten Enquête zijn te vinden op www.studiekeuze123.nl