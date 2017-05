Brand in Schorpioenstraat snel geblust

(Foto: 112 Groningen/Patrick Wind) (Foto: 112 Groningen/Patrick Wind)

In een woning aan de Schorpioenstraat in Groningen heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Daarbij is de bewoner gewond geraakt en behandeld door ambulancepersoneel.

De brand ontstond in de keuken; een pannetje op het vuur was de boosdoener. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de woning geventileerd.

Door: RTV Noord Correctie melden