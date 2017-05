'Hier, een koek om te bedanken dat u op de fiets naar het werk gaat'

De naam zegt het al. Nationale Fiets naar je Werk Dag is bedoeld om mensen te stimuleren zoveel mogelijk op de fiets naar het werk te gaan. Daar hoort een beloning bij.

'Mevrouw, mag ik u iets aanbieden?', vraagt Paul Loonstra namens Groningen Bereikbaar aan een voorbijkomende fietser. 'Dit is een koek, om te bedanken dat u op de fiets naar Groningen bent gegaan.'Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. Het doel is om de stad goed bereikbaar te houden, door het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren.'Volgens mij wordt er veel gefietst en neemt het gebruik van de fiets toe', aldus Loonstra. 'Wat we weten is dat de e-bike erg in opkomst is. Wij zijn in gesprek met onderwijsinstellingen, zodat scholieren ze met korting kunnen aanschaffen. Dat geldt ook voor werkgevers.'Daarnaast is Groningen Bereikbaar in gesprek met werkgevers om werknemers buiten de spits om te laten reizen of om mensen thuis te laten werken. 'Werkgevers hebben er ook belang bij dat werknemers op tijd op het werk zijn en tevreden zijn over de werkplek.''Met de ontbijtkoek worden fietsers bedankt omdat dat ze op de fiets gaan', gaat Loonstra verder. 'Fietsen is gewoon gezond en helpt dus niet alleen om de stad bereikbaar te houden. Het streven is om zoveel mogelijk mensen op de fiets naar de stad te krijgen.'