De Joseph Haydnschool in Stad staat vol met Groninger koeken

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord/Berton van Balveren)

Waar je ook kijkt in de Joseph Haydnschool in de stad Groningen, overal staan stellingen met Groninger koeken. Dat allemaal dankzij de Colombiaanse drieling Maria José, Fabio Andres en Maria Paula.

'Het ruikt hier zoals in een koekjesfabriek', zegt Radio Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra als hij de school binnenkomt.



Meer dan 3600 koeken verkocht de 11-jarige drieling inmiddels. Het geld van de koekenactie maken ze over aan de Stichting Hogar, die het geeft aan een school in de wijk Altos de Oriënte in de stad Medellin. 'De stoeltjes waar de leerlingen op zitten, zijn oud en stuk. We willen graag nieuwe stoelen voor hen kopen.'



Komende zomer gaan de drie voor het eerst zelf terug naar Colombia en ze willen niet met lege handen terugkeren naar hun geboorteland.



'Een geweldige actie'

Meester Daan van den Berg, van groep 7A: 'Een geweldige actie, en dat bedacht door deze drieling. Ik had niet verwacht dat ze zoveel koeken zouden verkopen.'

Door: RTV Noord Correctie melden