Heeft Groningen geen mooie dorpjes?

Het viel meerdere mensen al op. De site mooistedorpjes.nl verzamelt mooie dorpen om te bezoeken in binnen- en buitenland. Netjes gerangschikt op provincie. Maar er ontbreekt één Nederlandse provincie: Groningen....

Wat is er aan de hand vroegen enkele lezers zich af? Heeft Groningen soms geen mooie dorpjes? 'We hebben inderdaad al meerdere klachten gehad. Maar de verklaring is heel simpel', vertelt beheerder Jeroen Eckhardt. 'Wij zijn twee reisjournalisten die de hele wereld rondreizen en de site vullen. Maar we zijn allebei nog nooit in Groningen geweest.'Daar komt nog dit jaar verandering in, belooft hij. 'We gaan naar Groningen. We hebben zelfs al een aantal dorpen in gedachten waar we heen willen.' Welke dat zijn, wil hij nog niet verklappen.