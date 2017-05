Desevio Payne heeft een nieuwe club

Desevio Payne voetbalt de komende twee seizoenen voor Excelsior, met een optie op een derde jaar. De 21-jarige verdediger moest vertrekken bij FC Groningen, waar zijn aflopende contract niet verlengd werd.

Payne kwam de afgelopen drie seizoenen zeventien keer namens de FC in actie in de Eredivisie en scoorde één doelpunt.Bij de Rotterdamse club, die ook in de Eredivisie speelt, hoopt Payne vaker in actie te komen. 'Excelsior is misschien een kleinere club dan FC Groningen, maar het is wel een warme club. Dat merkte ik meteen toen ik er was. Ik wil mij focussen op speeltijd en daarom is Excelsior volgens mij de juiste keuze', zegt hij op de site van zijn nieuwe club.