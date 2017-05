Aantal meldingen seksuele discriminatie verdubbeld in provincie Groningen

Seksuele discriminatie en discriminatie op straat groeien sterk in de provincie Groningen. Dat concludeert de Monitor Discriminatie 2016 Noord-Nederland, een rapport van de drie noordelijke discriminatiemeldpunten en de politie Noord-Nederland.

Een andere belangrijke reden om te discrimineren is ras. Ruim een derde van de meldingen in onze provincie gaat daarover. Voor heel Noord-Nederland ligt dit percentage zelfs op veertig procent.



Asielzoekers

Een opvallende stijger is seksuele discriminatie. Dit aantal is verdubbeld van zes procent in 2015 naar twaalf procent in 2016. Volgens meldpuntconsulent Niek Peters een mogelijk gevolg van de noodopvang voor asielzoekers in de provincie. 'Het COA werkt met een belangenvereniging voor LHBT-asielzoekers. Dat leverde een aantal meldingen op van een groep mensen die in 2015 nog niet in Nederland was.'



Beledigd op straat

De arbeidsmarkt is net als vorig jaar de plek waar het meest gediscrimineerd wordt. Wel daalt het aantal meldingen van ruim dertig naar twintig procent. Opmerkelijk is de toename van discriminatie in openbare ruimtes.



Peters: 'Bijvoorbeeld wanneer mensen op straat beledigd worden. Dan is de dader niet altijd bekend, waardoor een aangifte bij de politie weinig oplevert.'



Meer discriminatie?

In 2016 kreeg het meldpunt in totaal 212 meldingen binnen. Een lichte stijging ten opzichte van 2015. Daarmee is er niet automatisch sprake van meer discriminatie, stelt Peters.



'Dat kunnen we op basis van onze cijfers niet zeggen. Waarschijnlijker is het dat ons meldpunt steeds beter gevonden wordt. We geven namelijk veel voorlichtingen, workshops en staan op beurzen.'

