Padt ageert tegen kunstgras in manifest

De aanvoerders van twaalf eredivisieclubs roepen donderdag in een manifest op tot een verbod op kunstgrasvelden in de eredivisie. Onder hen ook doelman Sergio Padt van FC Groningen.

De profvoetballers stellen dat Nederland vanwege het kunstgras verder internationaal achterop raakt.'Het wenden, keren en duiken heeft een grotere impact op je gewrichten, althans zo voelt het. Zodra de kunstgrasvelden er een paar jaar liggen, neemt dat nog meer toe', verklaart Padt in het manifest 'Ik begrijp deze spelers. Voetballen op kunstgras verandert het spel en beïnvloedt de ontwikkeling van het Nederlands voetbal op een negatieve manier', zegt Danny Hesp, voorzitter van spelersvakbond VVCS.'Ik weet zeker dat met kunstgras het Nederlandse voetbal verder achterop zal raken', stelt Dirk Kuijt van Feyenoord in het manifest.'Voetbal is niet eens leuk meer op zulke velden, je gaat er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland vanwege het kunstgras', voegt Ajacied Davy Klaassen daaraan toe.