PostNL bezorgt steeds vaker met de e-bakfiets

Minder bestelauto's in de straten met het herkenbare PostNL-logo op de zijkant, en meer e-bakfietsen waarmee pakketjes worden bezorgd. Deze aanblik wordt ook in de stad Groningen werkelijkheid.

PostNL wil op deze manier bijdragen aan schonere binnensteden en het verbeteren van de bereikbaarheid. Het streven is om in 2025 in 25 binnensteden volledig uitstootvrij post te bezorgen.Na Amsterdam zullen ook Utrecht, Den Haag, Rotterdam en andere grotere steden volgen, waaronder Groningen. 'Groningen is ook een grote stad en past wat dat betreft in het plaatje. De e-bakfiets zal ook daar de bereikbaarheid voor PostNL vergroten', aldus een woordvoerder van PostNL.Het postbedrijf verbindt nog geen jaartal aan de introductie van het voertuig in Groningen, maar geeft wel aan dat het waarschijnlijk snel zal volgen nadat de fiets succesvol in de vier grote steden is geïntroduceerd. Het betreft voornamelijk zakelijke post.Het postbedrijf heeft, volgens eigen zeggen, de afgelopen tijd in de Amsterdamse grachtengordel de elektrische bakfietsen met succes getest. In totaal komen er zestig e-bikes die een groot deel van Amsterdam zullen bedienen.In de e-bikes kunnen grote hoeveelheden zakelijke post worden rondgebracht en ook het legen van de brievenbussen in de hoofdstad gebeurt voortaan met de bakfiets. Dit zorgt voor circa 60.000 kilo minder CO2-uitstoot per jaar.De PostNL-bestelbus verdwijnt overigens niet geheel uit het straatbeeld. Het zal volgens het bedrijf altijd een mix blijven van bestelbusjes, e-bikes en andere vervoersmiddelen. 'Buiten de binnensteden is de bestelbus idealer, datzelfde geldt voor grote pakketten.'