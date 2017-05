Traumachirurg: 'Na drie zwaargewonden in één week moest ik wel wat doen'

'In de zomer van 2014 kreeg ik in één week drie patiënten binnen die zwaargewond waren geraakt na een ongeval met een e-bike. Toen dacht ik: daar moeten we wat mee.'

Aan het woord is Jeroen Poos, traumachirurg in het UMCG. Hij zette samen met een aantal collega-artsen een onderzoek op naar ongevallen met de e-bike. Daaruit is gebleken dat e-bikers vaker en ook ernstiger gewond raken.Poos: 'Wat opvalt is dat fietsers over het algemeen vaak gewond raken aan hun hoofd, armen of benen. Bij e-bikers is het vaker een combinatie van verwondingen. Daarnaast is het hersenletsel, als ze dat oplopen, ook ernstiger.'Een relatief eenvoudige oplossing zou zijn om de helm verplicht te stellen voor e-bikers. 'Dat is een gevoelige discussie', vindt Poos. 'Ik wil vooral bewustwording creëren. Feit is wel dat letsel na een ongeval met een e-bike ernstiger is dan op een gewone fiets en dat een helm het hoofdletsel kan beperken.'Poos haalt daarbij ook het voorbeeld van wielrenners aan. 'Die dragen bijna allemaal een helm. Bij mijn weten is het voor wielrenners niet verplicht. Maar ze zijn zich wel bewust van het risico.'Gebeurt er niks, dan houdt Poos zijn hart vast. 'Het aantal ongelukken met zwaar letsel zal dan alleen maar toenemen. Gemiddeld worden tussen de 2000 en 3000 e-bikes per jaar verkocht. Er zouden er nu al zo'n 2 miljoen rondrijden, op 13 miljoen actieve fietsers', rekent hij voor.Een ander opvallend feit is dat de gemiddelde e-biker die na een ongeluk in het ziekenhuis belandt, 65 jaar oud is. 'Bij de normale fietsers ligt de leeftijd op 39 jaar. Maar we moeten over het algemeen goed letten op fietsende ouderen, e-bike of niet. Het is een kwetsbare groep in het verkeer.'Poos is overigens nog niet klaar met onderzoek naar fietsongevallen. 'Eén van de dingen waar we nu mee bezig zijn, is het in kaart brengen van risicovolle situaties en plekken. Daarover zijn we ook in gesprek met de provincie.'Daarnaast heeft Poos contact met twee Duitse ziekenhuizen - in Oldenburg en Münster - waar ze ook onderzoek doen naar fietsongevallen. 'Wellicht kunnen we de verschillen vergelijken. In Duitsland wordt over het algemeen minder rekening gehouden op de weg met fietsers, maar daar dragen fietsers wel veel vaker een helm. Dat kan interessant vergelijkingsmateriaal opleveren.'