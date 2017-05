Fietsersbond: Helperzoomroute 'nu dubbel zo slecht'

De Fietsersbond is boos op de gemeente Groningen over het plan voor fietsers langs de Helperzoom in Stad. 'Dubbel zo slecht', zegt de belangenorganisatie.

De gemeente hakte vorige maand de knoop door over de fietsroute langs de Helperzoom. Fietsers kunnen er straks in twee richtingen langs, maar auto's houden voorrang.De Fietsersbond vindt dat in tegenspraak met de 'Fietsstrategie' van de gemeente en roept op tot de aanleg van een fietsrotonde en het geven van voorrang aan fietsers. De Fietsersbond was in 2014 al in beroep gegaan tegen de plannen, maar dat werd door de gemeente ongegrond verklaard, omdat het nog ging om een 'schets'. De bond zegt nu niet gekend te zijn in de definitieve plannen.