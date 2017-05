Lopend Vuur: E-bikers moeten verplicht een helm op

Een oproep van artsen van het UMCG: laat e-bikers voortaan verplicht een helm dragen.

Uit onderzoek van de artsen blijkt dat e-bikers bij een fietsongeval ernstiger gewond raken dan gewone fietsers.De conclusies: wie op een elektrische fiets een ongeluk krijgt, heeft twee keer zo vaak meervoudige verwondingen, ligt twee keer zo lang in het ziekenhuis en heeft een verhoogde kans op ernstig schedel-hersenletsel.Moeten e-bikers, voor hun eigen veiligheid, voortaan verplicht een helm op? Of moeten ze dat zelf bepalen?Hoe zit dat bij jou? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Woensdag was onze stelling: 'Mijn vakantiegeld heb ik hard nodig om andere dingen te betalen' . Van de 4.069 stemmers is 64,19 procent het hier mee eens.