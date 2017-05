Vrouw veroorzaakt woningbrand: jaar cel geëist

Tegen een 47-jarige vrouw uit Groningen is één jaar cel geëist wegens brandstichting in haar toenmalige woning aan de Wissingehof in Leek.

De brand brak op 18 december vorig jaar uit. Tijdens het bakken van een pizza gooide de vrouw brandende sigarettenpeukjes en papier in een papiermand. Binnen een mum van tijd vatten de gordijnlamellen vlam.Overburen zagen de vlammen. Een buurman drong de woning binnen en bluste de brand met een brandblusser. De vrouw werd naar buiten gebracht.Politie en brandweer waren snel bij de brandende woning. Uit onderzoek bleek dat het deurtje van de gasoven open was en de oven op stand 6 stond.Tegen de rechters zei de vrouw dat zij eenzaam en ongelukkig was op dat moment. Een echtscheiding en een sterfgeval in de familie waren haar te veel geworden.'Bovendien wilde ik naar een andere woning in Groningen', zei de vrouw. Ze ontkende dat ze de deur van de gasoven opzettelijk open had laten staan.De vrouw is licht verstandelijk beperkt en moet, zo vindt de officier, woonbegeleiding krijgen en onder bewind worden gesteld.Naast een proeftijd van vier jaar eiste de officier een alcoholverbod voor de vrouw die inmiddels in Groningen woont.