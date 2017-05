Koffiezaakje drie maanden dicht wegens hennepkwekerij

(Foto: RTV Noord/Karin Sitalsing)

Een koffiezaakje aan de Sint Jansstraat in de stad blijft drie maanden dicht omdat er bij controle een hennepkwekerij is aangetroffen.

De gemeente Groningen sloot de zaak begin mei, wegens overtreding van de Opiumwet, na eerst een schriftelijke aanzegging.



Of de geteelde hennep ook in de zaak werd verkocht is niet bekend.

